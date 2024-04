Basket Nella Divisione regionale 1 Legends - terminata l’avventura playoff Passa il Rosignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024)Carrara 7379CARRARA: Viola 25, Donati 15, Tongiani, Benfatto 1, Leonardi , Diamanti M. 8, Diamanti L., Peselli, Borghini 18, Leonardi 6 (Olivi n.e.). All. Fiorani.: Ticà 15, Brunelli 19, Maffei 9, Rubini 17, Cosimi, Boldrini, Dalle Ave 11, Zadi, Benci, Ciardi 2, Armillei 4, Bartoli 2. All. Raspo. Arbitri: Carta e Marini di Pisa. Parziali: 17-17, 32-32, 58-49. CARRARA – Finisce al primo turno il sognodeiche, dopo avere perso gara 1, si fanno superare dalanche in gara 2. Partita equilibrata, combattuta e avvincente, con tifo ospite da stadio. La prima parte è giocata sempre sul punto a punto, mentre dopo l’intervallo lungo i locali provano a vincere ma non riescono a dare la zampata decisiva. ...