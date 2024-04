Bardi - il governatore coscienzioso | progetti e lotta all’inflazione Altro che mancette…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 aprile 2024) Quando vediamo un bel giardino, spesso non comprendiamo il lavoro che c’è dietro. Ci vogliono settimane o mesi di studio, analisi e poi aspra, assurda fatica, “solo” per preparare il terreno, renderlo fertile; quindi, bisogna scegliere, tra mille possibilità, le piante giuste e il luogo giusto in cui metterle, perché possano fiorire e prosperare. E poi ci vuole acqua, concime, e ancora infinito lavoro, lavoro, lavoro, per anni. A volte bisogna tornare indietro, espiantate, ripiantare, riparare a dimenticanze ed errori di calcolo, persino ricominciare da capo. Solo spendendo energie, studio e dedizione, lì dove c’era un campo sterile, tutti potranno godere la bellezza di un parco. Similmente accade in politica quando si decide – come in Basilicata si sta decidendo in questi giorni – di creare un virtuoso equilibrio tra ambiente e sviluppo, in un luogo in cui per anni hanno regnato la ...