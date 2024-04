Barcellona - Xavi verso il Real Madrid | Possiamo riaprire il campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) “Domani avremo l’opportunità di rimetterci in corsa. E’ la partita più importante della stagione. Troveremo unforte e ancora di più dopo aver eliminato la squadra più forte del mondo, il City. Sono con l’euforia alle stelle, ma noi ci siamo allenati bene, la squadra ha voglia di lottare”. Parla così in conferenza stampaalla vigilia della sfida contro il. Il tecnico delparla anche dell’eliminazione in Champions League: “Dobbiamo riuscire a cambiare la situazione. Lasciamo che la rabbia e la frustrazione girino a nostro favore”, ha sottolineato. Sul futuro, invece, nessuna novità: “Non c’è stato nessun incontro. Non mi hanno chiamato. Non è una cosa importante, visto che domani giocheremo per il titolo della Liga. Dobbiamo vincere per mettere ...