Bambina di cinque anni ha un tumore incurabile - genitori aprono raccolta fondi per realizzare i suoi desideri

(Di sabato 20 aprile 2024) Sara Cantagalli vive a Faenza (Ravenna) e ha solo, ma da due ha un neuroblastoma al quarto stadio. Ora, in accoro con i medici, laha interrotto la chemioterapia ha cui si stava sottoponendo perché la malattia ha iniziato a resistere alla terapia. I, nonostante il dolore, hanno scelto di farle trascorrere il tempo che le resta nel miglior modo possibile, per questo hanno deciso di farsi portavoce di un’iniziativa davvero particolare. La coppia vorrebbe che la piccola potessetutti i, per questo è stata aperta unavolta ad avere i soldi disponibili affinché questo sia possibile. Questa la lista che è stata preparata da Sara: “Essere una principessa in un castello per ...

