Ballardini Il Sassuolo c' è - ma servono aggressività e attenzione

(Di sabato 20 aprile 2024) "Il Lecce si copre bene ed è una squadra pericolosa", dice il tecnico neroverde- Sei gare da giocare e 2 punti da recuperare sulla zona salvezza. Il tempo stringe in casae la sfida di domani col Lecce, che viaggia a +6 sui neroverdi, è uno snodo cruciale per sperare di evitare la

Ballardini , allenatore del Sassuolo, dopo la partita ha spiegato cosa non va bene della propria squadra e cosa, invece, lo lascia ben sperare (pianetamilan)

Si muove, la coda , e azzera, di fatto, quel punto che il Sassuolo ha tolto al Milan contro pronostico. Come (e meglio) del Sassuolo hanno fatto, a ben vedere, quasi tutte le rivali dei neroverdi a ... (ilrestodelcarlino)

Sassuolo-Lecce, scontro salvezza al Mapei per i neroverdi - Domani alle 12:30 ci sarà l'importantissimo scontro salvezza Sassuolo-Lecce, un bivio per le stagioni delle due squadre. Se dovessero imporsi i pugliesi sarebbero praticamente salvi mentre se a spunta ...modenatoday

Sassuolo, Ballardini: “Sacrificio, umiltà e attenzione le migliori qualità del Lecce. Ci serve aggressività” - L’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro il Lecce. La partita del Mapei Stadium può essere un crocevia di non poco conto per ...calciolecce

Sassuolo-Lecce, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 202 Al Mapei va in scena una partita delicatissima in chiave salvezza, Sassuolo-Lecce. Il lunch match della 33esima giornata porta in palio punti pesantissimi. Indice Qui Sassuolo Bal ...calciostyle