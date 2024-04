Badminton - l’Italia sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024? Toti spera nel ripescaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Mancano due settimane alla chiusura del del ranking olimpico del: nell’aggiornamento di martedì 16 aprile, nella corsa verso la qualificazione a, vedrebbe in bilico il pass di Giovanninel singolare maschile. L’azzurro si trova al 74° posto e sarebbe il 34° degli atleti eleggibili, mentre ormai è fuori dai giochi Fabio Caponio, 88°. La Race to Paris Ranking List si è aperta il 1° maggio 2023 e si chiuderà il 30 aprile, decretando tutti i qualificatidi: sono 35 gli slot disponibili in singolare, sia per gli uomini che per le donne (più eventuale riallocazione della quota francese), mentre in doppio sono 16 le coppie che voleranno a, sia nel maschile ...