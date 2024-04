Avventura dal Kuwait. In Vespa 6mila km per raggiungere il raduno mondiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) In pochi giorni è passato dagli oltre 30 gradi del desertoiano alla neve sulle Alpi, fino a, nella giornata di giovedì, Pontedera per partecipare aiWorld Days. E’ il mito della due ruote più famosa al mondo che ha spinto questo vespista a compiere il suo primo viaggio in Europa, percorrendo oltre 6 mila chilometri in pochi giorni. Fahad Almutawa (nella foto), ha 36 anni, arriva dal, dove è presidente delclub locale, ed è passato dal deserto alle Alpi innevate pur di esserci. "Ho viaggiato sulla miaGts 300 gialla - racconta il vespista - e attraversato tutto il Medio Oriente fino alla Turchia". Fahad ha documentato giorno per giorno il suon avventuroso viaggio postando foto e stories sul suo profilo Instagram ...