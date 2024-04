Avete vinto voi The Voice Generation - l’annuncio e i concorrenti sono senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Finale di venerdì 19 alle ore 21.30 su Rai 1 a “Thes”, spin-off di “The”, presentato sempre da Antonella Clerici, in cui a sfidarsistate famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica. Nella precedente puntata, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa hanno selezionato, durante le tradizionali Blind Auditions, gli 8 gruppi di cantanti che si affronteranno nella serata. Per Arisa hanno gareggiato Consuelo Orsingher, 48 anni, mental coach di Sondrio, con la figlia Alessandra di 14 anni, e il duetto formato dal siciliano Giuseppe Roccuzzo con la madre Giovanna. Per il team di Gigi D’Alessio, due formazioni entrambe provenienti da Napoli: i “Soul-Food Vocalist”, gruppo composto dai fratelli Francesco e ...