Un pasticciaccio, per dirla con Gadda, quanto sta succedendo in Veneto sul fronte dei famigerati Autovelox . Eh sì, perché la sentenza della Cassazione fa tremare le casse comunali. La suprema corte ... (thesocialpost)

Autovelox non omologati: le multe annullate e rimborsate. Il Veneto rischia di dover sborsare 16 milioni di euro - La suprema corte ha infatti accolto l’opposizione di un avvocato per una multa, sostenendo che gli Autovelox dovrebbero essere autorizzati e anche omologati. Ma in realtà non è così perché molti di ...thesocialpost

Autovelox non ‘omologato’ ma solo ‘approvato’, la Cassazione annulla la multa fatta a Treviso. E ora si crea un pericoloso precedente - Si apre la strada ad altri ricorsi e a un potenziale rimborso di 8 milioni di euro da parte del Comune. Ma il rilevatore resta acceso ...repubblica

Autovelox non idonei, le multe saranno annullate e rimborsate: il Veneto rischia di dover sborsare 16 milioni di euro - La sentenza della Cassazione fa tremare il Veneto. Protagonisti gli Autovelox e le migliaia di sanzioni da cancellare. La suprema corte ha accolto l’opposizione di un avvocato per ...corriereadriatico