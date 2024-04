ATP Madrid 2024 | gli italiani nel tabellone principale e chi farà le qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Premesso che anche al femminile c’è una buona presenza azzurra, aquella che vedremo in fatto maschile (quarto Masters 1000 dell’anno) sarà particolarmente importante per quantità. Non si parla soltanto di, ma anche di. Una situazione, questa, che per i nostri colori è andata evolvendo in positivo negli ultimi giorni. Partiamo ovviamente dai protagonisti principali: direttamente ammessi sono in sette. La punta di diamante, naturalmente, è Jannik Sinner, che entra nel torneo da testa di serie numero 2. Per l’altoatesino, e questa è una sua stessa ammissione, non bisogna aspettarsi una particolare performance: anche per le particolari condizioni del torneo (causate dal fatto chesi trova oltre 600 metri sopra il livello del mare), questo è un evento che ...