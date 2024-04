Atp di Madrid - Djokovic rinuncia | la testa di serie numero 1 sarà Sinner

(Di sabato 20 aprile 2024) Nole, che non difendeva punti, salta il torneo per il terzo anno consecutivo. Per la prima volta nella storia un tennista italianodi1 in un Masters 1000

Una rinuncia che fa rumore. Dopo aver raggiunto la semifinale nel Masters1000 di Montecarlo, dove non arriva dal 2015, Novak Djokovic ha deciso di non prendere parte al prossimo 1000 sulla terra ... (oasport)

Nole si è cancellato dal torneo della Caja Magica dove non difendeva punti - Il feeling tra il Masters 1000 di Madrid e Novak Djokovic continua a non scoccare. Il numero 1 al mondo, battuto in semifinale da Casper Ruud a Montecarlo, si è cancellato dal torneo con la conseguenz ...gazzetta

Djokovic si ritira da Madrid, Sinner sarà testa di serie numero 1 (Sky) - Importanti aggiornamenti per quel che riguarda il Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo Novak Djokovic ha dato forfait per il 1000… Leggi ...informazione

Djokovic rinuncia a Madrid, cosa cambia per Sinner numero uno al mondo - Il campione serbo non giocherà il torneo spagnolo. Dovrebbe tornare in campo a Roma per preparare il Roland Garros ...corrieredellosport