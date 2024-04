Atp Bucarest 2024 - Mariano Navone prosegue la sua ascesa | batte Barrere e vola in finale contro Fucsovics

(Di sabato 20 aprile 2024)la sua. Sulla terra battuta il tennista argentino si dimostra un competitor di assoluto livello, conquistando ala sua secondaATP in pochi mesi. In un programma che ha subito ritardi a causa della pioggia,al mattino ha vinto una gran battagliail connazionale e testa di serie numero 1 Francisco Cerundolo in tre set, poi nel pomeriggio ha sconfitto con lo score di 6-3 6-4 il qualificato francese Gregoire. Un’ennesima affermazione che lo porta a un passo dai primi 40 della classifica mondiale, addirittura n°23 della Race. Dopo aver perso nell’atto conclusivoBaez a Rio de Janeiro, domani il sudamericano proverà a sfatare il tabù ...

ATP Bucarest, Coria attacca: “Incomprensibile come questo torneo si giochi ancora” - Tennis - ATP, Flash | "Immaginate se questo torneo si fosse svolto in Sudamerica..." Il tennista argentino esprime tutto il suo disappunto circa l'organizzazione del 250 che si sta svolgendo in Romani ...ubitennis

ATP Bucarest: la pioggia non dà ristoro a Cerundolo. Il derby argentino lo vince Navone - Match diviso in due atti. Mariano Navone sciupa il primo set ma elimina in rimonta la testa di serie n.1. Ora di nuovo in campo con Barrere ...ubitennis

Federico Coria critica l'ATP per il calendario. "Immaginate se Bucarest si giocasse in Sud America" - Federico Coria è stato eliminato al secondo turno dell'ATP 250 di Bucarest, torneo pesantemente condizionato dalla pioggia a partire dal secondo turno. L'argentino su X ha rivolto alcune critiche al t ...tennisitaliano