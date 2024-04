Atletica - Xiamen Diamond League | programma e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Comincia oggi la stagione all’aperto della, torneo internazionale dileggera in più tappe che nella sua prima del 2024 si ferma a. Si ritorna dunque in Cina, dopo anni in cui le competizioni previste qui erano state annullate causa Covid, e scendono subito in pista e in pedana alcune delle stelle che aspirano a recitare un ruolo da protagonista in questa annata. Andiamo dunque a vedere qual è ile dove poter seguire inle gare della DL di: ilMARTA GORCZYNSKA FORAG FORAG 11.35 Salto in alto M 12.21 Getto ...