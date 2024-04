Atletica - obiettivo doppio pass olimpico per l’Italia ai Mondiali di marcia a squadre Stano Palmisano da medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Giornata di vigilia in vista di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per i migliori interpreti globali del tacco e punta, che si daranno battaglia ad Antalya domenica 21 aprile in occasione dei Campionati2024 di. Fari puntati in particolare sul primo vero banco di prova internazionale della staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che farà il suo debutto nel programmaa Parigi 2024. Questa rassegna iridata sarà inoltre valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi, in cui 22(sulle 25 previste nella gara olimpica) verranno ammesse ai Giochi. Per un massimo di cinque nazioni, con le rispettive cinque migliori seconde coppie, ci sarà anche la possibilità di qualificare la seconda staffetta alle Olimpiadi. Gli ultimi tre ...