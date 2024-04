Atletica - Lindsey e Tebogo da mondiale stagionale | 200 spalla a spall - tempo enorme controvento! Desalu attardato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Spettacolo incredibile sui 200 metri a Nairobi (Kenya), dove è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza allee della Diamond League). Mezzo giro di pista a ritmi folli per i due uomini più attesi della vigilia che, in altura (circa 1.800 metri s.l.m.) e con un vento contrario esagerato (1,5 m/s), hanno regalato unosemplicemente rovente. Lo statunitense Courtneyha battuto al photo-finish il botswano Letsile, entrambi accreditati di un roboante 19.71 con appunto un muro di brezza in faccia che li ha frenati. L’americano ha migliorato sensibilmente la già sua miglior prestazione, ovvero il ...