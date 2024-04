Atletica - Gianmarco Tamberi osserva gli avversari | Barshim e Kerr sconfitti in Diamond Leagu - misure basse

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)si trova attualmente ad Antalya (Turchia), dove svolgerà la seconda parte della propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti estivi. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto farà il proprio debutto stagionale il prossimo 28 maggio a Ostrava: sarà la sua unica gara prima degli Europei di Roma, utile per scaldare il motore e lanciare la volata verso la rassegna continentale e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano hato da vicino quello che è successo a Xiamen (Cina), dove è andata in scena la prima tappa dellae, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. In pedana si è infatti presentato il suo grande rivale-amico Mutaz Essa Barhim. Il fenomeno qatarino, anch’egli ...