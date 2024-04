Atletica - Duplantis vola | lo svedese porta a 6,24 il record nel salto con l' asta

(Di sabato 20 aprile 2024) LoArmand Mondoha stabilito il nuovodel mondo delcon l’ndolo a 6,24 metri . Il fuoriclasse scandinavo ha ottenuto la misura al primo tentativo della gara andata di scena a Xiamen in Cina in occasione della tappa inaugurale della Diamond League 2024 dileggera.

