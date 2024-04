Atletica - Arman Duplantis firma l’ottavo record del mondo E c’era ancora margine sull’asticella…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)hato il nuovodeldi salto con l’asta. Il fuoriclasse svedese era l’uomo più atteso della vigilia a Xiamen (Cina), dove è andata in scena la prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera, e non ha deluso le aspettative. Il Campione Olimpico e delha valicato l’asticella posta a 6.24 metri al primo tentativo avuto a disposizione, dopo che in precedenza aveva superato con disinvoltura 5.62, 5.82, 6.00 (vincendo la gara).ha ritoccato di un centimetro il suo precedente primato, siglato lo scorso 17 settembre in occasione delle finali di Diamond League a Eugene. Si tratta addirittura delmiglioramento da ...