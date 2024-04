Atalanta-Fiorentina - calendario intasato | più concreta l’ipotesi di giocarla dopo la fine del campionato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Oltre a Udinese-Roma, c’è un’altra sfida che deve essere recuperata. Si tratta di, partita rinviata per via del malore che ha portato alla scomparsa di Joe Barone. Al momento, secondo quanto scrive Calcio&Finanza, non c’è uno spazio libero inper recuperare il match. Il proseguo delle italiane nelle coppe europee si rivela dannoso per la completa regolarità del: “Se l’dovesse eliminare anche il Marsiglia, approdando in finale, nessuno slot sarebbe disponibile da qui aper recuperare l’incontro, e questo vuol dire che uno dei pilastri come la contemporaneità delle partite dell’ultima giornata tra le squadre ancora in corsa per obiettivi simili verrebbe a decadere. A oggi infatti, considerando anche ...