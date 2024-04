Assurdo morire così Tutta l’Italia piange Manuel - aveva solo 24 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Una morte assurda. Choc e dolore per quanto avvenuto il 19 aprile 2024 in fabbrica. A perdere la vita un giovane operaio di soli 24. Un’altra vittima sul luogo di lavoro. Per il giovane non c’è stato niente da fare. Sconvolti parenti e amici del ragazzo deceduto non appena appresa la notizia. In lacrime ci sono adesso due intere comunità, sia quella dove il giovane viva sia il paese dove è avvenuta la tragedia. La notizia dell’incidente sul lavoro in cui è rimasto vittimaCavanna. Il giovane era un meccanico professionista. Secondo una primissima versione il 23enne stava lavorando su un rimorchio quando una barra di metallo è scivolata colpendolo al torace. Un colpo fatale. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari. Prima una ambulanza e poi anche l’elisoccorso, ma il cuore dismesso di ...