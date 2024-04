(Di sabato 20 aprile 2024)alla sededi Roma a Ottobre 2021:undidi Giuliano. Scene dell’alla(credits @Picus Online) – Ilcorrierecitta.comConfermata la condanna per FC, che insieme ad altri militanti diassaltò la sedeil 9 Ottobre 2021. L’uomo è ildell’attualedi Giuliano, leader del movimento di estrema destra a Roma. Il soggetto partecipò all’verso la sede del sindacato insieme ...

Militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras delle tifoserie capitoline, è figlio della compagna di Giuliano Castellino, ex leader del movimento politico di estrema destra (ilgiornale)

Assalto alla CGIL, arrestato figlio compagna Castellino - (ANSA) - ROMA, 20 APR - Arrestato dalla polizia Fabio Corradetti, militante di Forza Nuova, vicino agli ambienti ultras capitolini e figlio della compagna di Giuliano Castellino. L'attività della Digo ...tuttosport

Assalto CGIL, condannato militante di Forza Nuova: è il figlio della compagna di Castellino - Assalto alla sede della CGIL di Roma a Ottobre 2021: condannato un militante di Forza Nuova, figlio della compagna di Giuliano Castellino.ilcorrieredellacitta

Il militante di Forza Nuova Fabio Corradetti è stato condannato in via definitiva per l’Assalto alla CGIL del 2021 - Venerdì a Roma la divisione investigazioni generali e operazioni speciali (Digos) della polizia ha arrestato e portato nel carcere di Rebibbia Fabio Corradetti, militante del partito neofascista Forza ...ilpost