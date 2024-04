Asfaltature strade - investiti 900mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) La giunta comunale di Copparo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione e ripristino dellecomunali per ulteriori. Si tratta di interventi di riasfaltatura di tratti stradali ammalorati e marciapiedi: una capillare indagine li ha individuati fra i più trafficati il cui stato manutentivo richiede urgenti opere di ricostruzione delle pavimentazioni bituminose. Si lavorerà in via Luigi Longo, vicolo dell’Unità, via Giorgio Amendola, via Ugo La Malfa, via della Costituzione, via Pietro Nenni, vicolo della Libertà, vicolo dell’Unità-Uguaglianza, via Mario Fedozzi, vicolo della Pace, via Eros Bolognesi, via Risorgimento, via Giacomo Succi, via Domenico Malagutti, via Ortigara, via Risorgimento, via Sant’Antonio e via Vittorio Veneto. Si procederà con la ricostruzione delle ...