Ascolti tv venerdì 19 aprile | chi ha vinto tra The Voice Generations e Terra Amara

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 19 aprile 2024, su Rai1 la finale di The Voice Generations ha conquistato 3.514.000 spettatori pari al 21% di share. Su ... (davidemaggio)

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 19 aprile 2024, su Rai1 la finale di The Voice Generations , in onda dalle 21:41 alle 00:03, ha conquistato 3.514.000 ... (davidemaggio)

Ascolti tv 19 aprile 2024: The Voice Generation, Terra Amara - Dati Auditel: Ascolti tv di venerdì 19 aprile 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " The Voice Generation " contro " Terra Amara " . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 ...

Forte e Chiara chiude, stop per il programma di Chiara Francini: l'annuncio Rai: Spostamenti, cancellazioni e ascolti non al top: la Rai è alla ricerca della carta giusta per ... Venerdì 19 aprile è stato annunciato anche l'ingresso nel team di Discovery di Katia Follesa . Non un ...