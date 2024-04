Ascolti tv di venerdì 19 aprile 2024 | The Voice Generation - Terra Amara | Dati Auditel

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 12 aprile 2024, su Rai1 il debutto di The Voice Generations ha conquistato 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su ... (davidemaggio)

Ascolti tv venerdì 19 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 19 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda The ... (tpi)

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 19 aprile 2024 , su Rai1 la finale di The Voice Generations ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 ... (davidemaggio)

Forte e Chiara chiude, stop per il programma di Chiara Francini: l'annuncio Rai: Spostamenti, cancellazioni e ascolti non al top: la Rai è alla ricerca della carta giusta per ... Venerdì 19 aprile è stato annunciato anche l'ingresso nel team di Discovery di Katia Follesa . Non un ...

Merlino, Panicucci, Palombelli, De Filippi: quando finiscono i programmi Mediaset: Gli ascolti sono stati un bel po' altalenanti in questi mesi e mai hanno impensierito il suo più ...rivelato di essere venuto a sapere che l'ultima puntata del programma è prevista il prossimo venerdì ...