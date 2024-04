ASCOLTI TV 19 APRILE 2024 | CHIUDE THE VOICE - TERRA AMAR - QUARTO GRA -O, CROZZA

(Di sabato 20 aprile 2024)TV 19• Venerdì • Tg1 Mattina – x Tg1 + Economia – x + x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x La Volta Buona – x + x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 + Pres. ViD – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + xTheGenerations – x Tv7 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x + x Forum – x Tg5 – x Isola + Beautiful – x Endless Love – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x La Promessa – x Pomeriggio 5 – x + x + x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x + x Striscia la Notizia – xa – x Station 19 + Tg5 – x LA7: IN AUTUNNO PRESERALE E ALTRE NOVITÀ. GRAZIE A MENTANA E GRUBER 4° RETE DI SERA Mattin Show! ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , giovedì 18 aprile 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su ... (ascoltitv)

Ascolti tv venerdì 19 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 19 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda The ... (tpi)

Nella guerra degli Ascolti tv del 19 aprile Antonella Clerici ha trovato spianato il terreno per la finale di The Voice Generations su Rai 1. L’unica a farle davvero gran de concorrenza è la serie ... (dilei)

ASCOLTI tv del 19 APRILE, Antonella Clerici e il gran finale di The Voice Generations - Nella guerra degli ASCOLTI tv del 19 APRILE Antonella Clerici ha trovato spianato il terreno per la finale di The Voice Generations su Rai 1. L’unica a farle davvero grande concorrenza è la serie ...dilei

Cosa dicono le stelle per il 20 APRILE - Cosa ci aspetta oggi, 20 APRILE, secondo lo Zodiaco. Ariete - Siete alle prese con delle grane da risolvere. L’unica consolazione è che l’impegno sarà ben remunerato. Toro - Avrete l’opportunità di ...unionesarda

Infanzia e città: dal 23 APRILE al via la X edizione con incontri, letture, laboratori, mostre e spettacoli - E’ in partenza la decima edizione di Infanzia e città, la rassegna che mette al centro il dialogo tra la città e i bambini realizzata dai servizi educativi in collaborazione con Teatri di Pistoia, il ...valdinievoleoggi