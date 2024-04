Ascolti troppo bassi | la Rai chiude in anticipo il programma di Chiara Francini L’attrice sui social | Prendiamola come una dieta - una puntata in meno…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Non ci sarà la terzadi “Forte e”.ine perlo show ideato e condotto da. La notizia anticipata da Dagospia è stata confermata dalla Rai con una nota della Direzione Prime Time: “L’ultimadel‘Forte e’ non andrà in onda. Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati. La Direzione ringraziache ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1”. Al debutto lo show aveva ottenuto solo 2.176.000 spettatori con il ...