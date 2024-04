Arrivano i supereroi Regalano un sorriso ai bambini ricoverati

(Di sabato 20 aprile 2024) Neanche al cinema si sono mai visti insieme Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulck. Ieri in blocco si sono calati dal cielo per strappare unaial San Matteo. Anche quest’anno i dipendenti della BuildRock srl hanno regalato una mattinata diversa ai più piccoli. Travestiti con i costumi originali dei, si sono calati a più riprese dal tetto della Clinica pediatrica mediante l’utilizzo di funi, poi si sono fatti immortalare con gli alunni di tre classi delle scuole arrivati apposta per vedere i loro idoli. "Spiderman, togliti la maschera" chiedeva uno deial supereroe, che non si è mostrato per mantenere un alone di mistero. "Per noi è la giornata più importante dell’anno – ha detto Tommaso Ruffini, titolare dell’azienda edile –: proviamo un’emozione ...

