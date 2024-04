Arriva il quinto appuntamento per la rassegna teatrale italo dialettale al Tarentum |   sipario  domenica  21  aprile alle 19 30

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 20 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoAncora una serata dedicata al buonumore.con lacomica“Ribaltissima”,21 aprile, alle ore 19.30 al Teatrodi Taranto. In scena lo spettacolo “U’ mbruegghie uaste u’ giuste aggiuste”, commedia in due atti in dialetto tarantino di Antonio Solito portata in scena dal Gruppo Teatro San Giuseppe. Un’altra occasione di assoluto divertimento nel cartellone allestito dal direttore artistico Aldo Salamino, grazie alla produzione curata da Urban in motion di Ciro Lupo.Dopo i recenti successi,una delle compagnie che meglio rappresenta il teatrotarantino nella parlata, nella ricerca e nell’ utilizzo di vocaboli ormai persi nel ...