Arrestato dopo un anno di latitanza il libanese Rachid Michel | dopo furti e violenze - si è fregato rapinando un milanese

(Di sabato 20 aprile 2024) È statooltre undi, un ricercato di origini libanesi di 41 anni che ha precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il malavitoso è statodai carabinieri a Bisceglie, nel nord Barese,essere stato segnalato da un sessantaquattrenne di Milano a bordo da un Intercity Notte. Ilavrebbe ventato di portare via il cellulare al, ma questi non ha esitato a chiamare il 112 per chiedere aiuto. In questo modo i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e ad arrestarlo. Unfa era riuscito a far perdere le proprie tracce da Vibo Valentia, ...