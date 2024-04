Arnaldi cede a Ruud Paolini indomabile - ma passa Rybakina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Si fermano le corse di Matteoe Barcellona e Jasminea Stoccarda. Ieri l’azzurro sulla terra rossa del torneo catalano è stato eliminato dal norvegese Casper(n. 6 del ranking) per 6-4 6-3 nel suo primo quarto di finale in carriera in un Atp500. In semifinale anche Tsitsipas, che ha battuto l‘argentino Facundo Diaz Acosta per 4-6 6-3 7-6(8). A Stoccarda Jasminesi è fermata nei quarti del Porsche Grand Prix, Wta 500 sulla terra rossa indoor. La toscana ha perso 6-3 5-7 6-3 dopo due ore e 8 minuti alla kazaka Elena, numero 4 al mondo, dopo aver combattuto a lunga sul 5 pari del secondo set, annullando tre palle break alla rivale, e nel terzo parziale era andata sul 2-0 prima di subire la rimonta della