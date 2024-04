Armati di fucile spaccano la vetrina di un bar ristorante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Momenti di paura, ieri, in un bar-di via Monte Grappa, a Pieve Emanuele. Tre uomini hanno provocato danni al locale, in particolar modo spaccando una delle vetrine. Uno di loro imbracciava un; non è stato esploso alcun colpo, né è stato prelevato nulla dal locale, ma l’arma è stata usata come minaccia. Dopo il fatto, i tre si sarebbero allontanati a bordo di un’auto. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili a ripercorrere i fatti: eventuali testimonianze e telecamere potrebbero rivelarsi preziose per ricostruire contorni e dettagli dell’accaduto. Proprio l’Arma conferma che non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e non si sono registrati feriti. Alla base della vicenda potrebbe esserci un atto vandalico, una rissa degenerata, o un tentativo d’intimidazione. Non è la prima volta che nelle ...