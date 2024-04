Arianna Meloni fa un passo indietro | Sono una militante e così rimango - non mi candido alle europee - VIDEO

(Di sabato 20 aprile 2024) La notizia la dà proprio lei in persona: "Non miper le". La sorella della premier, ad un seggio a Strasburgo, preferisce ancora la la segreteria politica di Fratelli d'Italia di cui è capo. "Non amo stare sotto i riflettori, si può fare politica anche dietro le quinte. Si è parlato

“Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo , viene da pensare ‘ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader ’: no, non sono qui per sostituire il presidente del ... (ilfattoquotidiano)

Giorgia a Potenza, Arianna a Viterbo. È il venerdì elettorale delle sorelle Meloni , entrambe impegnate in comizi per le prossime sfide elettorali. La presidente del Consiglio, più avvezza ai palchi ... (open.online)

L'espressione del viso, quando fa il suo ingresso nella saletta delle Terme dei Papi allestita per l'incontro 'L'Italia cambia l'Europa', mostra stupore. Non tanto per le circa trecento persone in ... (ilfogliettone)

Sold out per Arianna Meloni a Tarquinia - In tantissimi alla Valle del Marta per la chiusura della campagna elettorale di Alberto Riglietti per l'Università agraria. Alessandro Giulivi: “Con la vittoria di Riglietti avremo un presidente capac ...ontuscia

Europee, Tajani capolista. Si aspetta la decisione di Meloni e Schlein - Antonio Tajani sarà il capolista di Forza Italia in quattro delle cinque circoscrizioni per le elezioni europee, al Nordovest, al Nordest, al Centro e al Sud. Nelle isole in testa alla lista ci sarà l ...tg.la7

Tutto esaurito per Arianna Meloni a Tarquinia - NewTuscia – TARQUINIA – Bellissima serata quella di ieri, venerdì 19 aprile, alla Valle del Marta. In tantissimi hanno partecipato all’evento conclusivo della campagna elettorale di Alberto Riglietti ...newtuscia