Antonio Scurati replica a Giorgia Meloni sul monologo del 25 aprile | Attacchi e falsità contro uno scrittore - ecco la violenza del potere

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo lo stop al suosu Rai Tre,torna sulle polemiche delle scorse ore e, in una lettera inviata a Repubblica, risponde alle parole della premier. «La informo che quanto lei incautamente afferma, pur ignorando per sua stessa ammissione la verità, è falso sia per ciò che concerne il compenso sia per quel che riguarda l’entità dell’impegno», scrive loinsignito nel 2019 del Premio Strega. All’origine delle polemiche c’è la decisione dei vertici Rai di annullare undisul 25che sarebbe dovuto andare in onda questa sera a Che Sarà, la trasmissione di Rai 3 condotta da Serena Bortone. La mossa di viale Mazzini ha suscitato feroci critiche da parte degli stessi ...

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di... (ilmessaggero)

Non andrà in onda su Rai3, come previsto, nel programma CheSarà. Ma diventa virale, condiviso perfino da Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile che la ... (gazzettadelsud)

ecco il monologo di Antonio Scurati che non andrà su Rai3, pubblicato su Repubblica.it: «Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924. Lo attesero sottocasa in cinque, ... (gazzettadelsud)

Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni leggono il discorso di Antonio Scurati sul 25 Aprile a «In altre Parole» - Dopo le polemiche per lo stop al monologo antifascista che Antonio Scurati avrebbe dovuto recitare in Rai in occasione del 25 aprile, la premier Giorgia Meloni è intervenuta a sorpresa pubblicando il ...informazione

Rai “Nessuna censura per Scurati” - ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione “Che sarà…”, condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano ...lagazzettadelmezzogiorno

Serena Bortone legge in diretta il monologo di Antonio Scurati - In apertura della puntata di Che Sarà, Serena Bortone ha letto su Rai3 il testo del monologo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati, la cui presenza è stata cancellata. "Nella puntata di oggi come ...video.corriere