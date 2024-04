Antonio Scurati e il post di Serena Bortone sul monologo sul 25 aprile cancellato dalla Rai Il testo schierato e la questione economica

(Di sabato 20 aprile 2024) Ildella conduttrice di “Che sarà” in onda su Rai3 su Instagram: appreso la notizia ieri sera con sgomento. Corsini (Rai): nessuna censura, accertamenti in corso

Lo scrittore Antonio Scurati in questi giorni ha fatto l'ennesima uscita circa il pericolo del ritorno del fascismo in Italia con il governo di Giorgia Meloni. È un tema a lui molto caro, al quale ... (ilgiornaleditalia)

Rai "Nessuna censura per Scurati" - ROMA - "Nessuna censura. La partecipazione dello scrittore Antonio Scurati alla trasmissione "Che sarà...", condotta da Serena Bortone, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano i comunica ...laprovinciacr

Nicola Lagioia sulla censura Rai ad Antonio Scurati: “Invito gli intellettuali a farsi sentire” - Nicola Lagioia ha lanciato un appello ai colleghi, scrittori, scrittrici e intellettuali invitandoli/e a farsi sentire contro la censura della Rai ad Antonio ...fanpage

Rai 3, Annullato il contratto di Antonio Scurati. Serena Bortone: "Non ho ottenuto spiegazioni plausibili" - Lo scrittore Antonio Scurati non apparirà nel programma "Che sarà" condotto da Serena Bortone. Immediata la reazione della presentatrice.notizie