Antonio Scurati cancellato dalla Rai - ecco il testo integrale del monologo

(Di sabato 20 aprile 2024)ildiche non andrà su Rai3, pubblicato su Repubblica.it: «Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924. Lo attesero sottocasa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. L’onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario,...

Rai, cancellato il monologo di Scurati sul 25 aprile, le opposizioni insorgono - Roma, 20 apr. (askanews) – Non andrà in onda il monologo di Antonio Scurati sulla ricorrenza del 25 aprile previsto per questa sera nel corso del programma ‘Che sarà’ su Raitre. Le opposizioni, la Cgi ...askanews

Cancellato monologo sul 25 aprile: in Rai scoppia il caso Scurati - Dopo la denuncia di Serena Bortone, in Rai scoppia il caso Scurati. Cancellato il monologo dello scrittore sul 25 Aprile dalla trasmissione "Che sarà".corrierenazionale

