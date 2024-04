Antonio Angelucci - il recordman dell’aula | il più ricc - il più assenteista

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 20 aprile 2024) L’editore-senatore, cominciò come portantino in ospedale. Nel 2023 ha dichiarato la bellezza di 3.334.000 e, nell'attuale legislatura, ha collezionato solo il 0,19% di presenzeL’editore-senatore, cominciò come portantino in ospedale. Nel 2023 ha dichiarato la bellezza di 3.334.000 e, nell'attuale legislatura, ha collezionato solo il 0,19% di presenzeL’editore-senatore, cominciò come portantino in ospedale. Nel 2023 ha dichiarato la bellezza di 3.334.000 e, nell'attuale legislatura, ha collezionato solo il 0,19% di presenze