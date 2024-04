Anticipazioni Verissimo - gli ospiti di sabato 20 aprile | torna una coppia molto amata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Come ogni fine settimana,in onda su Canale 5con Silvia Toffanin. Diversi glidella conduttrice e giornalista che tornerà a parlare di Mare Fuori, una delle serie tv preferite dai più giovani, ma anche de L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Vladimir Luxuria. Ci sarà poi spazio per altri argomenti come la musica, il cinema e il teatro. Chi sono glididi2020Silvia Toffanin farà un’intervista-ritratto ad un’attrice: Isabella Ferrari. Di recente la neo 60enne ha confessato di aver vissuto un amore violento, che l’ha segnata: “È capitato che un uomo mi picchiasse, con l’analisi ho ...