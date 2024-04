"Antenne lontane dai bambini". Residenti sul piede di guerra

(Di sabato 20 aprile 2024) "No all’antenna per il 5G vicino a case e scuole". Con un misto di delusione, timori e perplessità, molti cittadini hanno partecipato, giovedì sera nell’aula consiliare del municipio, all’assemblea pubblica dove si è discusso del ripetitore che è stato posizionato, col consenso della parrocchia locale e della diocesi, nel cortile dell’oratorio San Carlo Borromeo, in via De Nicola. L’antenna si trova a poca distanza da una serie di palazzi, oltre che dal Comune, "da alcune scuole e da altri siti sensibili. C’è da chiedersi se, anche da un punto di vista etico, fosse il caso di procedere con l’installazione". Queste le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito coordinato da Marco Castoldi, tra i referenti di un comitato spontaneo sorto proprio per affrontare la questione. "La parrocchia ha distribuito alcuni opuscoli di Arpa, nei quali si spiega che il 5G è esente da rischi, ma ...

