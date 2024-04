Andare per mare senza più barriere Via alla scuola di vela per disabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) È stata presentataSpezia nelle scorse settimane la primadirivolta a persone con diversetà, risultato di un accordo attuativo di collaborazione stipulato il 20 luglio 2023 tra Marina militare, Comando Interregionale Marittimo Nord, e Lega Navale Italiana, sezione della Spezia. Con quest’intesa, la Marina militare e la Lega Navale Italiana si impegnano a collaborare per la promozione degli sport acquatici a carattere marinaresco a favore di persone diversamente abili, organizzate in gruppi e coinvolgendo anche associazioni di tutela delle categorie protette. La neonatadipropone infatti dei corsi di formazione nautica per persone di età superiore ai 14 anni, contà fisica, intellettiva e psichica. I corsi verranno ...