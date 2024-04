Anatomy of the Sun - il nuovo album di Elena Paparusso

(Di sabato 20 aprile 2024)photo MusacchioROMA – È uscito venerdì 19 aprile per la Parco della Musica Records “of the Sun”, ildella cantante. Un paradigma di stile, 9 tracce di puro jazz cantautoriale, che vede la firma dell’autrice nel testo, nella musica e negli arrangiamenti. L’, che vede la collaborazione di Domenico Sanna al pianoforte, Francesco Poeti alla chitarra, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso, Matteo Bultrini alla batteria e Francesco Fratini alla tromba, verrà presentato in concerto giovedì 2 maggio alla Casa del Jazz di Roma. In “of the Sun”interpreta variazioni sul tema attraverso uno sguardo che e? al tempo stesso rivolto ...

Tech neck is a pain in more than just the neck - The typical average adult head weighs approximately 10 to 12 pounds. But did you know that bending it forward at a 45-degree angle to look at a cellphone or tablet ...lacrossetribune

Knorr-Bremse Expands Rail Portfolio with Acquisition of Alstom Signaling North America - Knorr-Bremse AG, a global leader in braking systems and rail technologies, announces its acquisition of the conventional rail signalling technolo ...news.europawire.eu

Is your soil ready for the gardening season - We have been planning this year’s gardens all winter. We have ordered seeds and perhaps started some plants inside. New gardening gloves are waiting for your hands, tools have been ...southernminn