(Di sabato 20 aprile 2024) Sabato 20 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le sfide attese per la serata. Anche due eliminazioni. La prima a inizio puntata, la seconda invece si saprà solamente a fine serata. Intanto però gli allievi di danza e canto...

L’edizione 2023 di Amici è giunta alla fase Serale che è cominciata sabato 23 marzo 2024. Gli allievi, che hanno ottenuto il pass per quest’importante parte del talent show, sono stati divisi in tre ... (dilei)

Il guanto ti sfida tra Martina e Mida, ad Amici 23, ha scatenato la lite tra Anna Pettinelli , Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio . A dar contro ad Anna non è stata solo la prof del team ... (superguidatv)

Lil Jolie ha detto la sua dopo essere stata criticata aspramente da Cristiano Malgioglio in puntata: lo sfogo della cantante! (comingsoon)

Amici 2024, serale quinta puntata 20 aprile in diretta: Aurora a rischio eliminazione - Quinta puntata del serale di Amici in onda stasera, 20 aprile 2024. Lil Jolie o Sarah, chi sarà eliminata Anticipazioni e diretta live ...soundsblog

Amici, Cristiano Malgioglio a Martina: "Vorrei scrivere un pezzo per te". La reazione - Sabato 20 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le sfide attese per la serata. Anche due eliminazioni. La prima a inizio puntata ...today

Serale di Amici 2024, chi è l’eliminato della quinta puntata - È stata Lil Jolie l’allieva che ha dovuto abbandonare Amici nel corso della quinta puntata. Al ballottaggio provvisorio sono invece finite Sarah e Aurora.fanpage