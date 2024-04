Allerta meteo gialla dalle ore 14 di oggi | le zone interessate

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido14 alle 23.59 disulledi2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ...

Giornata di Maltempo diffuso anche quella di domani , sabato 20 aprile 2024 , con la Protezione civile che ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni del nord, centro e sud Italia per ... (fanpage)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o ... (noinotizie)

allerta Meteo gialla in Campania dalle 14 per temporali , grandinate , fulmini e raffiche di vento almeno fino alle 23.59 di oggi sabato 20 aprile.Continua a leggere (fanpage)

Temporali e raffiche di vento, nuova Allerta meteo: le previsioni - Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di Allerta meteo di livello Giallo per piogge e ...salernotoday

Maltempo: Allerta meteo gialla dalle ore 14 su Irpinia e Sannio - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di Allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali improvvisi, ...napoli.repubblica

meteo Napoli oggi, Allerta gialla per piogge e temporali improvvisi - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido dalle 14 alle 23.59 di oggi ...ilmattino