Alla scoperta dei musei arianesi sulle note di Daniele Ronda

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Proloco i Normanni, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino ed in collaborazione con le associazioni, organizza sabato 18 Maggio 2024 “La Giornata Internazionale dei”. La Giornata Internazionale dei2024 è una grande opportunità per idi brillare come ambasciatori di cultura, conoscenza, istruzione e ricerca. Il tema 2024 focalizza il ruolo deicome centri educativi dinamici che stimolano la curiosità e la creatività; sono in sintesi spazi virtuali dove educazione e ricerca convergono per dare formanostra comprensione del mondo. Un itinerariodel nostro patrimonio culturale. Nel corso della giornata, sarà possibile visitare gratuitamente i ...