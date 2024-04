Alessandro Venturelli - la mamma alla manifestazione a Modena per gli scomparsi | Facciamo un passo avanti

(Di sabato 20 aprile 2024) I familiari di, scomparso da Sassuolo a dicembre 2020, hanno organizzato per oggi aunaper dire no all'archiviazione del fascicolo e per ricordare tutte le persone scomparse. La rabbia delladal palco: "non si archiviano".

I familiari di Alessandro Venturelli , scomparso da Sassuolo a dicembre 2020, hanno organizzato per il 20 aprile a Modena una manifestazione per dire no all'archiviazione del fascicolo. La mamma a ... (fanpage)

Modena, 20 aprile 2024 – "Potrebbe essere nostro figlio” . Sono tantissime le persone arrivate in piazza Matteotti a Modena per esprimere vicinanza e supporto a Roberta Carassai, mamma di Alessandro ... (ilrestodelcarlino)

Giovane scomparso nel 2020, amici e parenti in piazza a Modena - Decine di persone, si sono riunite in Piazza Matteotti a Modena per chiedere al Tribunale della città emiliana di non archiviare il fascicolo aperto in merito alla scomparsa del 24enne Alessandro Vent ...ansa

Scomparsi, le mamme in piazza per Alessandro Venturelli: “Potrebbe essere nostro figlio” - La manifestazione a Sassuolo con l’associazione Penelope al fianco di Roberta Carassai: di suo figlio non non ci sono più notizie dal dicembre del 2020 ...ilrestodelcarlino

SCOMPARSA Venturelli, LA FAMIGLIA IN PIAZZA: “NON CHIUDETE IL CASO” - Sono trascorsi 40 mesi dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, ma la famiglia non si arrende, nemmeno di fronte alla richiesta della Procura di chiudere il caso. Più di 200 persone sono scese in pia ...tvqui