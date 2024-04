Alessandra Scarci - chi è la fidanzata di Pietro Fanelli de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 20 aprile 2024)sta diventando uno dei personaggi più discussi di questa edizione dell' Isola deie di recente ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di avventura parlando della sua, chi è ladiIn un momento di intimità, ha scelto di dedicare dolci parole alla sua compagna,, svelando anche come il loro rapporto abbia influenzato la sua vita. Questa non è la prima volta chemenziona, ma questa volta ha deciso di approfondire il discorso, rivelando come il loro legame abbia avuto un impatto significativo su di lui: Prima pensavo alla mia donna e stavo male, ora la penso e ...