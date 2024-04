Affari Tuoi - il pacco di Rossella non si apre | prima lo sconcert - poi un miracolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Eccoci ancora ad, il gioco dei pacchi e della fortuna, la miniera d'oro in termini di share in cui "opera" Amadeus, almeno fino alla fine di questa stagione edel già comunicato addio alla Rai per passare a Nove. Eccoci insomma su Rai 1, la puntata in questione è quella di venerdì 19 giugno e a misurarsi con pacchi e fortuna tocca a, concorrente che rappresenta la Campania e che arriva dalla provincia di Salerno. Al suo fianco ecco Aldo, il marito di lei.in campo dopo avere atteso in veste di pacchista per la bellezza di 20 puntate. Il numero dicon cui entra in campo è il 15. E quelha accompagnato la concorrente quasi tutta la partita: il cambio soltanto alla fine, quando in gioco c'erano 5mila e 30mila euro. Addio ...