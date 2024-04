Affari Tuoi - ecco chi è il noto conduttore che potrebbe prendere il posto di Amadeus

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 aprile 2024) La settimana appena trascorsa è stata cruciale per la Rai, poiché ha segnato l’addio ufficiale di, destinato ad approdare su Nove nell’autunno prossimo. Con la sua partenza da, è iniziato il totonome sul suo successore, ed il nome di Stefano De Martino è emerso come il più quotato in un sondaggio lanciato da Fanpage. Tuttavia, un altro nome si è fatto strada tra le preferenze dei lettori: Alessandro Greco. Il sondaggio ha posizionato Greco come uno dei principali candidati alla conduzione di, dietro De Martino ma davanti a figure di spicco come Carlo Conti. Fanpage ha quindi intervistato Greco, per fargli commentare questo risultato. Ha dichiarato Greco nell’intervista a proposito di questa classifica: Sono contentissimo per Stefano perché l’esito di questo sondaggio ...