Adolescenti a lezione di legalità Super ospiti Gratteri e Nicaso

(Di sabato 20 aprile 2024) Nicolae Antoniohanno incontrato giovedì i giovani della "Cittadella dei ragazzi", il Centro polifunzionale per giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di grave disagio psicosociale, in via San Francesco. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il docente universitario, autori del libro "Il Grifone", hanno dialogato con gli, parlando di, riscatto, impegno nella quotidianità. Il pomeriggio è stato fortemente voluto e organizzato da Patrizia Corbo, presidente della onlus "Il Piccolo principe" di Busto Arsizio, che ha realizzato la Cittadella, inaugurata a fine settembre. "E’ stata una giornata bellissima, è stato un grande onore avere con noi uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta e il maggior storico delle organizzazioni ...

