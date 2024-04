Adobe Introduce Nuovi Strumenti Video AI Potenziati da Sora in Premiere Pro

(Di sabato 20 aprile 2024)ha annunciato piani per aggiungere capacità di intelligenza artificiale generativa aPro più tardi quest’anno. Isi baseranno sul modello AI Firefly die sulle partnership con alcune popolari aziende AI come OpenAI, Pika Labs e Runway ML. Le nuove funzionalitàdi … ?

Adobe Express: arriva l'AI generativa con Firefly - Adobe ha ufficialmente aggiornato Adobe Express per iOS e Android Introducendo l'intelligenza artificiale di Firefly AI. Questa versione dell'app è stata disponibile per alcuni beta tester per un po' ...hdblog

Adobe Introduce nuovi strumenti di AI in Premiere Pro - Adobe potenzia le funzionalità di Premiere Pro con l’introduzione di strumenti di AI generativa. Scopri le novità annunciate ...toptrade

Adobe Frame.io V4 è ufficiale! Totalmente nuova e pronta per la collaborazione totale - Adobe ha riscritto totalmente la sua applicazione Frame.io. Un lavoro che si è protratto per più di 3 anni e che ha portato oggi alla prima versione Beta con un'interfaccia nuova, nuovi filtri, collez ...hwupgrade