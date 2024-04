Addio Marika - morta a soli 15 anni | Ha combattuto per tre settimane

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024)Pes, una giovane studentessa di 15originaria di Gonnosfanadiga, èa seguito di un’infezione cerebrale che haper tre. La lotta diha avuto inizio con sintomi di febbre alta durante la settimana di Pasqua, portandola prima al reparto Infettivi del Santissima Trinità e successivamente al Brotzu, dove è stata sottoposta a un’intervento chirurgico per alleviare una forte pressione endocranica. Nonostante gli sforzi dei medici, la situazione diè peggiorata, portandola alla morte nel reparto di Rianimazione. La famiglia attende ora i risultati dell’esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso, benché sia già noto che la causa diretta sia stata l’infezione al cervello.era una ...